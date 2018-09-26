Заступник голови місії ОБСЄ в Україні Хуг залишить свій пост

За його словами, термін повноважень закінчується 31 жовтня. Хто стане його наступником, Хуг не знає.

Олександр Хуг залишить посаду заступника голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні.

Про це він розповів в інтерв'ю російському виданню "Коммерсант". "ОБСЄ не кар'єрна організація, працювати в її структурах можна не більше десяти років. Я досяг цієї межі і тому покидаю свою посаду", - пояснив Хуг причини свого відходу.

За словами заступника голови місії ОБСЄ, термін його повноважень закінчується 31 жовтня. Хто стане його наступником, Хуг не знає.

"Це рішення буде прийматися керівництвом ОБСЄ, і я не можу його коментувати. Потрібно почекати, поки нова людина вступить на посаду", - заявив він.

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"Я переконаний, що СММ зіграла важливу роль у стримуванні конфлікту. Те, що без нас було б гірше, звичайно, складно довести. Виміряти можна лише насильство, а не його відсутність. Але як я вже сказав, вважаю, що місія зробила і продовжує робити неоціненну роботу... Цей конфлікт можна припинити дуже швидко. Ми неодноразово ставали свідками того, як після оголошення сторонами чергової прихильності припинення вогню кількість порушень за короткий період часу різко знижувалося. Тобто якщо надходив наказ припинити вогонь, він виконувався. Це означає, що при наявності політичної волі ситуацію з безпекою в регіоні можна було б стабілізувати. Але поки що цієї волі немає", - підсумував Хуг.

Раніше повідомлялося, що Хуг заявляв, що всі сторони, які підписали Мінські угоди з метою мирного врегулювання ситуації на Донбасі, не виконують ці угоди.