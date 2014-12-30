МЗС вимагає від Росії негайно надати інформацію про місце утримання двох українців

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі речника МЗС України Євгена Перебийноса.

За його словами, головним слідчим управлінням Слідчого комітету Російської Федерації по Північно-Кавказькому федеральному округу відмовлено у допуску консула Генерального консульства України в Ростові-на-Дону на зустріч з утримуваними під вартою на території Росії українськими громадянами Миколою Карпюком та Станіславом Клихом.

«Це є грубим порушенням як прав наших співвітчизників, так і прав консульських посадових осіб на безперешкодний доступ до громадян України і фактичним блокуванням можливості здійснення функції захисту громадян», - наголосив Перебийніс.

Читайте такожМосковський суд залишив за ґратами двох українських політв'язнів до квітня 2015 рокуПри цьому речник МЗС знову підкреслив, що несвоєчасне інформування консульської установи України про затримання громадян України, а, тим більше, ігнорування російською стороною звернень дипломатичних та консульських установ щодо зустрічі українських дипломатів із затриманими суперечить положенням Віденської конвенції про консульські зносини та пунктів 1 та 2 статті 13 Консульської конвенції між Україною та Російською Федерацією.

Також Перебийніс наголосив, що перешкоджання російською стороною здійсненню консульськими посадовими особами України контактів із затриманими українцями Карпюком та Клихом викликають глибоке занепокоєння на тлі заяв Олега Сенцова, Сергія Литвинова, інших утримуваних на території РФ громадян України, про застосування до них в ході слідства фізичного насилля та тортур з метою отримання свідчень, що є грубим порушенням положень Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання.

Міністерство закордонних справ України вимагає від російської сторони негайно надати інформацію щодо місця утримання громадян Карпюка і Клиха та забезпечити безперешкодний допуск консульських посадових осіб України до українських громадян за місцем їх утримання, а також припинити практику застосування до них тортур.