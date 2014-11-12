Україна надіслала Росії ноту протесту через катування псевдобійця "Дніпра" Литвинова

Про це УНІАН повідомили у Департаменті політики і комунікацій Міністерства закордонних справ України.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, 10 листопада консул Посольства України у Російській Федерації зустрівся з громадянином України Литвиновим, який перебуває в «Державному науковому центрі соціальної та судової психіатрії імені Сербського» для проведення стаціонарної психіатричної експертизи.

Як зазначили в МЗС, 29 серпня Слідчим комітетом РФ йому було пред’явлено звинувачення у скоєнні злочинів, передбачених пунктами ч. 2 ст.105 та ч. 1 ст.356 Кримінального кодексу РФ.

Читайте такожНовий фейк: псевдобоєць батальйону "Дніпро-1" заявив, що пішов у Росію лікувати хворий зуб14 жовтня на сайті Слідчого комітету була розміщена інформація, що Литвинов є бійцем батальйону «Дніпро», який звинувачується у вбивствах мирних громадян на Донбасі.

Водночас від час зустрічі з консулом Литвинов заперечив висунуті йому звинувачення, зокрема, й свою приналежність до батальйону «Дніпро», що, у свою чергу, раніше було офіційно спростовано й Міністерством внутрішніх справ України, підкреслили в МЗС.

Також під час зустрічі Литвинов повідомив про грубі порушення його прав під час затримання та про застосування до нього фізичного насилля, катувань та психологічного тиску з боку посадових осіб компетентних органів РФ. «Зокрема, під час перебування Литвинова в лікарні в Ростовській області до нього в палату зайшли співробітники ФСБ РФ в масках, які вивезли громадянина України з мішком на голові до лісу для «допиту», в ході якого йому завдавалися удари в груди та в живіт, застосовувалися інші заходи фізичного насилля з метою отримання відповідних показів. Такі ж засоби застосовувалися до нього і в пенітенціарних закладах Ростовської області», - повідомили в МЗС.

«У зв’язку з цим Посольство України в РФ направило російській стороні ноту, в якій висловило рішучий протест у зв’язку з незаконними діями РФ, які порушують універсальні норми міжнародного права у сфері дотримання прав та свобод людини», - наголошується в повідомленні.

МЗС України вимагає проведення службового розслідування щодо дій російських посадовців, забезпечення дотримання міжнародного права у справі громадянина України Литвинова, а також його звільнення і повернення в Україну.