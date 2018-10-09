Генерал спрогнозував дії Путіна щодо України

Кремль віддає перевагу досягненню своїх цілей у нашій країні політичним шляхом, вважає експерт.

Президент РФ Володимир Путін спочатку спробує привести до влади в Україні проросійські сили — зробити все, щоб на президентських виборах переміг проросійський кандидат, а у Верховну Раду пройшло якомога більше проросійськи налаштованих кандидатів у депутати.

Якщо в українській державі щось піде не так, як планує глава РФ, він залишає за собою можливість застосувати ті сили, які підготовлені, повідомив колишній заступник начальника Генштабу Збройних Сил України, генерал-лейтенант запасу, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор Ігор Романенко "Главреду".

"Зараз, на мій погляд, Путін вважає, що більш ефективно і менш затратно реалізувати власні амбіції щодо України, діючи в межах нашої країни, зокрема, дестабілізуючи ситуацію в Україні, використовуючи два виборчих процесу (президентський та парламентський) у своїх інтересах, піднявши "п'яту колону" і свою агентуру", — зазначив експерт.

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На його думку, російський лідер і надалі зосередиться на цьому. "Діяти широкомасштабно він поки не схильний", — вважає професор.

"Однак це не привід розслаблятися, тому що попутно Путін буде готуватися і до інших варіантів дій, він буде готувати свої збройні сили по-сучасному, в межах можливостей Росії. Ми це бачимо і так: він готує озброєння, навчає російські війська, проводить широкомасштабні навчання", — додав він.

"Як відомо, для того, щоб розпочати широкомасштабний наступ на Україну, Росії необхідно близько 240 тисяч військовослужбовців. Щоб належним чином підготувати особовий склад, періодично проводяться навчання, в яких в обов'язковому порядку бере участь далека військово-транспортна авіація, яка забезпечує швидке перекидання техніки і особового складу, залізничні війська, які також забезпечує швидке перекидання військ, військово-десантні війська", — підкреслив Романенко.

Кандидат військових наук зазначив, що такі навчання проводилися Росією і в цьому році, і в минулому. "Якісь дії відпрацьовуються у Сирії, якісь сили (війська) заводяться в Білорусь. Так що підготовка йде. Просто на даний момент, враховуючи економічні і фінансові ресурси Росії, Кремль усе ж віддає перевагу досягнення своїх політичних цілей шляхом...", — вважає генерал.

Як повідомляв УНІАН, раніше російський журналіст розповів, куди Путін може направити танки. Публіцист Олександр Сотник вважає, що президент РФ Володимир Путін може куди-небудь пустити танки, зокрема, у бік столиці Білорусі Мінська.