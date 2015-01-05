Нагороди від Порошенка отримали 25 військовослужбовців 14-ї, 95-ї, 24-ї та 51-ї бригад ЗСУ

Як передає кореспондент УНІАН, Порошенко вручив нагороди сьогодні під час перебування з робочим візитом на Житомирщині у 39-тій окремій авіаційній ескадрильї у селищі Озерне під Житомиром.

Сьогодні державними нагородами відзначені: 11 військовослужбовців орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, 1 – орденом «За мужність» ІІ ступеня, 12 – орденом «За мужність» ІІІ ступеня та 1 військовослужбовець – орденом Данила Галицького.

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Участь в урочистій церемонії також взяли участь міністр оборони України генерал-полковник Степан Полторак, начальник Генерального штабу Збройних Сил України Віктор Муженко, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов та інші високопосадовці.

Глава держави особисто оглянув усі зразки техніки, яку сьогодні передав ЗСУ та поспілкувався з бійцями.

Зокрема, для задіяній в АТО на сході України 95-ій Житомирській окремій аеромобільній бригаді було передано сертифікат на 6 одиниць 122-міліметрових самохідних гаубиць 2С1.