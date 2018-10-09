В комітеті Ради з нацбезпеки наголосили на необхідності негайно впровадити зберігання боєприпасів за стандартами НАТО

Практика недбалого зберігання боєприпасів, особливо в районах, що знаходяться на напрямках ймовірного просування сил противника у разі нападу, є неприпустимою й такою, що створює загрозу для України.

Про це народний депутат фракції Партії «Блок Петра Порошенка», член Комітету з питань національної безпеки і оборони, Голова парламентської делегації в ПА НАТО Ірина Фріз заявила в ефірі телеканалу «Прямий».

«Вибух боєприпасів на військових складах в місті Ічня Чернігівської області далеко не перша надзвичайна подія такого роду. Відповідно, ми маємо глобальну проблему, яку можна вирішити в рамках запровадження окремої цільової державної програми зберігання боєприпасів за стандартами НАТО. Ця програма має передбачати комплекс урядових заходів, що спрямовано на збереження обороноздатності нашої держави. Місця зберігання боєприпасів мають бути інженерно обладнані та передбачати обов’язкове закрите зберігання. Це особливо важливо з огляду на те, що деякі боєприпаси не виробляються в Україні», – сказала парламентар.

Ірина Фріз наголосила на необхідності негайного впровадження відповідної Державної програми з цільовим використанням коштів стабілізаційного фонду, адже практика недбалого зберігання боєприпасів, особливо в районах, що знаходяться на напрямках ймовірного просування сил противника у разі нападу, є неприпустимою й такою, що створює загрозу для України.

«Я розумію, що вартість повного інженерного обладнання усіх складів є великою, втім, я також розумію, що зволікання підвищує ризики й створює загрози як для цивільного населення, так і для обороноздатності держави. Тому переконана, що відкладання комплексних заходів за відповідною програмою є особливо небезпечним з огляду на те, що з кожним роком стан боєприпасів, що зберігаються відкритим способом, погіршується, що може сприяти повторенню вибухів», – заявила політик.