В Миколаївській ОДА сформували чіткий план допомоги постраждалим внаслідок вибухів боєприпасів на Чернігівщині

В області вже розпочато збір гуманітарної допомоги і кожен бажаючий може до цього долучитися.

Миколаївська обласна державна адміністрація сформувала чіткий план дій по наданню необхідної допомоги Чернігівській області в питанні ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася на військових складах поблизу міста Ічня. Перші гуманітарні грузи будуть відправлені вже сьогодні.

“За дорученням голови Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченка розроблено чіткий план дій і зараз продовжує формуватися перелік можливої допомоги постраждалим мешканцям Чернігівщини з боку Миколаївської області. Вже розпочато збір гуманітарної допомоги і кожен бажаючий може до цього долучитися”, - розповів заступник голови ОДА Валентин Гайдаржи.

Так, на площі біля будівлі ОДА встановлено пункт зі збору гуманітарної допомоги за функціонування якого відповідальність взяв на себе Департамент соціального захисту Миколаївської ОДА.

“З самого ранку ми тримаємо зв'язок з керівництвом Чернігівської ОДА. За їх інформацією, найбільша необхідність наразі в наданні допомоги у вигляді продуктів харчування, теплих речей та будівельних матеріалів. Зі свого боку, ми запевнили колег, що Миколаївська область, при необхідності, готова допомогти у розселенні в наших закладах постраждалих дітей”, - запевнив заступник голови ОДА Євген Шевченко.