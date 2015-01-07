Німеччина надасть Україні кредит у півмільярда євро

Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Як зазначається в повідомленні, в рамках зустрічі було підписано спільну заяву між Урядом України та Федеративним Урядом ФРН про надання кредитних гарантій у розмірі 500 млн. євро. Від української сторони заяву підписав Міністр економічного розвитку та торгівлі України Айварас Абромавичус, з боку Німеччини - Державний секретар Федерального міністерства економіки Німеччини Матіас Махнік.

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Яценюк повідомив, що серед пріоритетів – відбудова інфраструктури в східних областях України: “Кошти будуть направлятися на те, щоб відбудовувати мости, лікарні, залізниці, об’єкти соціальної інфраструктури”.

За його словами, кредит надано на термін до 20 років за дуже низькою процентною ставкою: “Тобто це реальний крок допомоги, який оголосила Канцлер (Німеччини Ангела Меркель - УНІАН.) декілька місяців тому, коли була в Україні, і зараз це вже перейшло в практичну реалізацію».

Прем’єр-міністр України зазначив, що зараз на рівні двох міністерств будуть проведені всі процедури «щодо того, хто буде отримувати ці кредити».

Як повідомляв УНІАН, Прем'єр-міністр України Яценюк на чолі урядової делегації перебуває із дводенним офіційним візитом у Берліні на запрошення Федерального канцлера Ангели Меркель.

До складу делегації увійшли Міністр фінансів України Наталія Яресько, Міністр економічного розвитку та торгівлі України Айварас Абромавичус, Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

У Берліні Прем'єр-міністр України також матиме зустрічі з Федеральним президентом ФРН Йоахімом Гауком, Федеральним канцлером Ангелою Меркель, представниками німецьких ділових та фінансових кіл.

8 січня глава Уряду виступить у Німецькому товаристві зовнішньої політики.