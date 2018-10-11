Сьогодні Україна отримала автокефалію - Порошенко

За словами президента Петра Порошенка, томос про автокефалію української православної церкви - це фактично ще один акт проголошення незалежності України.

Президент України Петро Порошенко заявляє, що сьогодні Україна отримала автокефалію.

Про це йдеться у заяві щодо у зв’язку із рішенням Синоду Вселенського патріархату.

"Йому (Богу) стало так угодно, щоб його Всесвятість Вселенський Патріарх Варфоломій і Синод Константинопольської церкви-матері сказали омріяне, довгоочікуване та протягом тривалого часу виборюване нами "так!". Помісній автокефальній православній церкві України бути", - наголосив Порошенко.

"Рішення про надання автокефалії вже прийнято, наголошую - рішення про надання автокефалії Україні прийнято", - додав глава держави.

Порошенко також наголосив, що "томос – це фактично ще один акт проголошення незалежності України".

"Ми сьогодні отримали автокефалію, і після собору обраний предстоятель української помісної православної церкви отримає томос", - зазначив президент.

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Як повідомляв УНІАН, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент Порошенко заявив, що він та ієрархи УПЦ КП та УАПЦ вирішили офіційно звернутися до вселенського патріарха Варфоломія I з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні та просять парламент підтримати це звернення.

19 квітня Верховна Рада ухвалила постанову про підтримку звернення президента, яке 22 квітня було прийнято до розгляду синодом Вселенського патріархату.

3 вересня Порошенко повідомив, що Вселенський патріархат ухвалив рішення надати державам право на створення помісної церкви без урахування позиції Москви.

Сьогодні, 11 жовтня, за результатами засідання Синоду Вселенського патріархату було оприлюднено рішення, у якому зазначається, що патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України.

Також сьогодні Вселенський патріархат канонічно відновив патріархів Української православної церкви Київського патріархату Філарета та УАПЦ Макарія відповідно їхнього чину.

Крім того, Вселенський патріархат скасував дію синодального листа 1686 року, який підпорядковував Київську митрополію Московському патріархату.

Святійший патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет прогнозує проведення найближчим часом об’єднавчого собору для отримання томосу про автокефалію української православної церкви.