Вселенський патріархат відновив канонічність патріархів УПЦ КП та УАПЦ Філарета та Макарія – рішення Синоду

Відповідно до рішення, їхні вірні були відновлені для спілкування з церквою.

Вселенський патріархат канонічно відновив патріархів Української православної церкви Київського патріархату та УАПЦ Філарета та Макарія відповідно свого чину.

Про це йдеться в рішенні за результатами засідання Синоду Константинопольського патріархату, опублікованому на сайті патріархату.

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«Прийняти та розглянути клопотання про апеляцію Філарета Денисенка, Макарія Малети та їх послідовників, які опинилися у схизмі не з догматичних причин, відповідно до канонічних прерогатив Константинопольського патріарха, які отримали таке звернення ієрархів та інших священнослужителів з усіх Автокефальних Церков», - йдеться в рішенні.

Таким чином, згідно з рішенням, «згадані вище канонічно відновлювалися до свого ієрархічного чи священичого чину, і їхні вірні були відновлені для спілкування з Церквою».

Як відомо, 1997 році патріарху Філарету було оголошено анафему Російською православною церквою. У червні 2018 року він звернувся до вселенського патріарха Варфоломія та Синоду Константинопольського патріархату з проханням визнати анафему недійсною.