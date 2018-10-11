"Найближчим часом": Філарет розповів про ще один важливий крок до томосу для України

Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України.

Святійший патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет прогнозує проведення найближчим часом об’єднавчого собору для отримання томосу про автокефалію української православної церкви.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час брифінгу сьогодні в Києві.

«Найближчим часом ми, по-перше, об’єднаємося, а, по-друге, отримаємо томос про автокефалію української церкви - уже єдиної української церкви, яка ввійде у молитовне єднання з іншими помісними православними церквами», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент Петро Порошенко заявив, що він та ієрархи УПЦ КП та УАПЦ вирішили офіційно звернутися до вселенського патріарха Варфоломія I з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні та просять парламент підтримати це звернення.

19 квітня Верховна Рада ухвалила постанову про підтримку звернення президента, яке 22 квітня було прийнято до розгляду синодом Вселенського патріархату.

3 вересня Порошенко повідомив, що Вселенський патріархат ухвалив рішення надати державам право на створення помісної церкви без урахування позиції Москви.

9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Константинопольського патріархату, на якому можуть затвердити томос щодо автокефалії української православної церкви.

Сьогодні, 11 жовтня, за результатами засідання синоду було оприлюднено рішення, у якому зазначається, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України.