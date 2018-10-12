В МЗС прокоментували наміри Кремля «захищати православних» в Україні

Вселенський патріархат, тим часом, продовжує процедуру надання автокефалії українській церкві.

Заява Кремля щодо «захисту православних» в Україні скидається на тези про «захист російськомовного населення», які використовувались як виправдання для розв’язання російської агресії.

Читайте такожНадання Томосу – це велика та світла подія, що визначає історію нації – Тимошенко

Таку заяву зробила у Twitter речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца.

«Подібні тези щодо "захисту російськомовного населення" ми чули від РФ як виправдовування своєї агресії проти України», - прокоментувала вона публікацію росЗМІ щодо відповідної заяви Москви.

Подібні тези щодо "захисту російськомовного населення" ми чули від РФ як виправдовування своєї агресії проти України https://t.co/gBaA65jhST — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 12 октября 2018 г.

Нагадаємо, У Кремлі пообіцяли захищати інтереси православних в Україні «політико-дипломатичним шляхом», але не мають наміру втручатися в «міжцерковний діалог».

Про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, коментуючи рішення Синоду Вселенського патріархату.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання синоду було оприлюднено рішення, в якому говориться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України. Крім того, було скасовано лист синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату Філарета і предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.