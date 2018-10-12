У Дніпрі на зустріч із Тимошенко прийшли 10 тисяч людей

Під час виступу Юлія Тимошенко зупинилася на пропозиціях Нового економічного курсу, який розробила команда фахівців під її керівництвом.

Відкрита зустріч Юлії Тимошенко із мешканцями Дніпра та області зібрала в центрі міста, на площі Героїв Майдану, майже 10 тисяч осіб.

Спілкуванням із громадою лідер «Батьківщини» закінчила перший день свого робочого візиту на Дніпропетровщину, повідомляється на офіційному сайті партії.

Під час виступу Юлія Тимошенко зупинилася на пропозиціях Нового економічного курсу, який розробила команда фахівців під її керівництвом.

Зокрема, лідер партії заявила, що нова влада впровадить справедливу персоніфіковану пенсійну систему , яка забезпечить літнім людям гідне життя.

На думку Юлії Тимошенко, теперішній механізм нарахування пенсій є геть несправедливим – люди отримують набагато менше грошей, аніж сплатили протягом життя у «незрозумілі» фонди. До того ж кожна нова влада лише «звужувала пенсійні можливості українців».

«То збільшення пенсійного віку, то зменшення коефіцієнтів нарахування пенсій, то ще щось придумають. Але в світі давно вирішили це питання: з першого дня, коли людина пішла працювати, пенсійні внески сплачуються не кудись в небо, а на персональні рахунки людини. І все життя нараховуються відсотки на ці гроші в державних банках. І коли людина виходить на пенсію – у неї є рахунок і вона гідно забезпечена»,— зазначила лідер «Батьківщини».

Юлія Тимошенко розкритикувала і так звану медичну реформу, яку намагається сьогодні впроваджувати МОЗ. За її словами, ніхто не збирається лікувати людей на селі, а в місті медичні послуги другого рівня будуть платними, адже за консультації галузевих спеціалістів доведеться розраховуватися зі своєї кишені.

«Нам не потрібно вигадувати велосипед, а зробити те, що зробили всі цивілізовані країни – застосувати страхову медицину, знизити податкове навантаження і надати максимальний доступ до медичних послуг», – підсумувала лідер «Батьківщини».

Юлія Тимошенко закликала всіх небайдужих долучатися до обговорення Нового економічного курсу та Нової народної Конституції, остаточні проекти яких, на думку ініціатора їх створення, мають бути готові ще до президентських виборів.