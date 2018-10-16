Сійярто заявив, що Україна не досягла прогресу щодо закону про освіту і не впровадила рекомендації Венеціанської комісії.

Угорщина продовжить блокувати Комісію Україна-НАТО на рівні міністрів. Таке рішення міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто висловив під час зустрічі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним на полях засідання глав МЗС країн ЄС у Люксембурзі.

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Крім того, Сіярто заявив, що Україна не досягла жодного прогресу щодо закону про освіту та не впровадила рекомендації Венеціанської комісії, повідомляє DW.

Глава МЗС Угорщини також висловив невдоволення петицією щодо врегулювання статусу громадян України з подвійним і більше громадянством країн ЄС, а також внесенням низки громадян Угорщини, зокрема і самого Сіярто до бази сайту Миротворець.

Обидва урядовці зазначили, що наразі конфлікт між країнами не вирішено, проте є суттєвий прогрес.

"Нам треба знайти шлях, як порозумітися з Угорщиною, це – складний шлях", – підсумував Клімкін. За словами Сіярто, він також хотів би "укріплювати та покращувати відносини".

Раніше повідомлялося, що під час зустрічі глави МЗС України та Угорщини остаточно домовилися про зміну назви посади уповноваженого міністра, відповідального за розвиток Закарпатської області, та проведення консульських консультацій.