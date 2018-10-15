Угорщина змінить назву посади "уповноваженого по Закарпаттю"

За словами глави МЗС, результат домовленості треба очікувати найближчими днями.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє про остаточну домовленість з Угорщиною про зміну назви "уповноваженого міністра, відповідального за розвиток Закарпатської області та програми розвитку дитячих садків Карпатського басейну".

Про це він повідомив під час спілкування з журналістами на полях міністерського засідання ініціативи "Східного партнерства" у Люксембурзі, яке транслювалося Місією України при ЄС в Facebook.

Клімкін розповів про результати зустрічі з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто.

"Ми говорили про те, яким чином нам позбутися проблеми з назвою їхнього уповноваженого і повністю домовилися, що назва буде іншою. Зараз протягом найближчих днів це побачите", - сказав міністр.

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Як повідомляв УНІАН, Сійярто на зустрічі у Нью-Йорку 26 вересня запевняв, що назву посади "уповноваженого угорського уряду по Закарпаттю" буде змінено.

Раніше МЗС України висловило рішучий протест Угорщині у зв'язку з недружніми кроками Будапешта щодо офіційного Києва. До МЗС було викликано тимчасового повіреного у справах Угорщини в Україні Ласло Папа. Угорському дипломату було вручено ноту з вимогою надати офіційні роз'яснення у зв'язку з рішенням уряду Угорщини створити посаду "уповноваженого міністра, відповідального за розвиток Закарпатської області та програми розвитку дитячих садків Карпатського басейну".

Речниця МЗС України Мар'яна Беца заявила, що сам факт створення таких посад є прямим втручанням у внутрішні справи української держави, тому що до сфери такого уповноваженого віднесено частину суверенної території України.