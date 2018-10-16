Порошенко: розрив стосунків РПЦ з Константинополем свідчить про правильність обраного нами шляху (відео)

Президент зазначив, що російська церква поставила себе на шлях самоізоляції та конфлікту з усім світовим православ’ям.

Президент України Петро Порошенко переконаний, що реакція РПЦ на рішення Вселенського патріархату щодо автокефалії українській церкві підтверджує правильність обраного Києвом шляху.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це президент заявив на зустрічі з екзархами вселенського патріарха в Україні архієпископом Даниїлом Памфілійським та єпископом Іларіоном Едмонтонським у Києві.

Порошенко назвав історичним рішення Вселенського патріархату щодо продовження процедури надання автокефалії церкві України.

«З очевидної подачі Кремля, керівництва країни-агресора, повністю залежне від нього російське церковне начальство заявило про розрив євхаристійного спілкування з Константинопольською матір’ю-церквою. Я впевнений, що така реакція духовної та світської влади РФ лише підтверджує, що ми з вами на правильному шляху», - заявив президент.

За словами Порошенка, подібно до того, як Росія протиставила себе усій світовій спільноті в питаннях агресії на сході України та анексії Криму, позицією по Абхазії, Осетії та Придністров’ю, так само російська церква поставила себе на шлях самоізоляції та конфлікту з усім світовим православ’ям. «Я сподівався, що цього не відбудеться, але ми з вами мали бути готовими до цього процесу», - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання Синоду Вселенського патріархату було оприлюднено рішення про продовження процедури надання автокефалії церкві України. Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату патріарха Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

У Кремлі пообіцяли захищати інтереси православних в Україні «політико-дипломатичним шляхом», однак заявили, що не мають наміру втручатися в «міжцерковний діалог».

15 жовтня на засіданні Синоду РПЦ в Мінську було ухвалено рішення про повне припинення євхаристійних відносин з Константинопольським патріархатом.