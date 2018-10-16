РПЦ остаточно відмежувалася від світового православ’я - Бурбак (відео)

Керівник фракції "Народний фронт" наголосив, що православна церква в Україні буде незалежною.

Рішення РПЦ, які були прийняті у Мінську, вивели російську церкву за межі світового православ’я.

Про це заявив керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак під час Погоджувальної ради.

"Рішення синоду РПЦ в Білорусі мають лише один ефект - РПЦ вивела себе за межі світового православ’я. Вони справжні розкольники і політикани, які вірно служать Кремлю. Певно, від них слід чекати канонізації Путіна", - заявив він.

Максим Бурбак також наголосив, що православна церква в Україні буде незалежною.

"Православна церква в Україні буде незалежною і буде українською. І ніякі російські кегебісти в рясах цьому не завадять. Україна - незалежна європейська держава. І ми нікому не дозволимо втручатись у наші церковні справи, а тим паче Москві, яка четвертий рік воює проти всього християнського світу", - підкреслив керівник фракції.

Він також наголосив, що рішення Синоду Вселенської Патріархії щодо надання автокефалії Православній церкві в Україні - це визнання багаторічних зусиль українських вірян.

"Це визнання багаторічних зусиль, жертв і молитви українських священиків на чолі з Патріархом Філаретом. Це результат наполегливої роботи мирян-подвижників: і Петра Порошенка, і багатьох депутатів, в тому числі з фракції "Народний фронт", і тисяч інших вірян", - наголосив Максим Бурбак.