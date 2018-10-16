Луценко просить парламент зняти недоторканність з Вілкула

За даними Генпрокуратури, колишній голова Дніпропетровської ОДА протягом 2011-2012 років внаслідок можливого зловживання службовим становищем завдав збитків держбюджету на 15 мільйонів гривень.

Генеральний прокурор Юрій Луценко просить парламент зняти недоторканність зі співголови фракції «Опозиційний блок» Олександра Вілкула.

Про це Луценко заявив під час виступу у парламенті, представляючи подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Вілкула.

«Слідство має необхідність провести ряд слідчо-оперативних дій з паном народним депутатом України Олександром Вілкулом, для чого я, як генеральний прокурор України, прошу Верховну Раду прийняти рішення про зняття з нього депутатської недоторканності», - сказав він.

За його словами, дії Вілкула на посаді екс-голови ОДА призвели до збитків держбюджету на 15 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня Комітет Верховної Ради з питань Регламенту та організації роботи парламенту визнав законним подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Вілкула і направив до ВР висновок, в якому містяться певні зауваження щодо якості подання.

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За даними прокуратури, Вілкул на посаді голови Дніпропетровської ОДА упродовж 2011-2012 років видав розпорядження про незаконну зміну цільового призначення земельних ділянок загальною площею понад 66 га.

На засіданні комітету Луценко представив докази слідства щодо незаконної передачі земельних ділянок в оренду Орджонікідзевському гірничо-збагачувальному комбінату та підприємству «Арт ленд».

Комітет взяв до уваги, що генпрокурор в рамках кримінального провадження проведе додаткову перевірку статусу земельних ділянок, про які йдеться у епізоді подання щодо Орджонікідзевського ГЗК. Що стосується земель підприємства «Арт ленд», то буде проведена перевірка щодо того, чи докази, які були озвучені, не базуються на свідченнях, які були здобуті в незаконний спосіб.

Вілкул та його адвокат Олексій Баганець заявляють, що суд незаконно надав дозвіл на прослуховування телефона депутата, оскільки на це не було дозволу парламенту, тому докази отримані незаконним шляхом.