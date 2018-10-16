Луценко просить парламент зняти недоторканність з Вілкула
Генеральний прокурор Юрій Луценко просить парламент зняти недоторканність зі співголови фракції «Опозиційний блок» Олександра Вілкула.
Про це Луценко заявив під час виступу у парламенті, представляючи подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Вілкула.
«Слідство має необхідність провести ряд слідчо-оперативних дій з паном народним депутатом України Олександром Вілкулом, для чого я, як генеральний прокурор України, прошу Верховну Раду прийняти рішення про зняття з нього депутатської недоторканності», - сказав він.
За його словами, дії Вілкула на посаді екс-голови ОДА призвели до збитків держбюджету на 15 млн грн.
Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня Комітет Верховної Ради з питань Регламенту та організації роботи парламенту визнав законним подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Вілкула і направив до ВР висновок, в якому містяться певні зауваження щодо якості подання.
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За даними прокуратури, Вілкул на посаді голови Дніпропетровської ОДА упродовж 2011-2012 років видав розпорядження про незаконну зміну цільового призначення земельних ділянок загальною площею понад 66 га.
На засіданні комітету Луценко представив докази слідства щодо незаконної передачі земельних ділянок в оренду Орджонікідзевському гірничо-збагачувальному комбінату та підприємству «Арт ленд».
Комітет взяв до уваги, що генпрокурор в рамках кримінального провадження проведе додаткову перевірку статусу земельних ділянок, про які йдеться у епізоді подання щодо Орджонікідзевського ГЗК. Що стосується земель підприємства «Арт ленд», то буде проведена перевірка щодо того, чи докази, які були озвучені, не базуються на свідченнях, які були здобуті в незаконний спосіб.
Вілкул та його адвокат Олексій Баганець заявляють, що суд незаконно надав дозвіл на прослуховування телефона депутата, оскільки на це не було дозволу парламенту, тому докази отримані незаконним шляхом.