Вілкул запевняє, що не тікатиме з України
15:10, 16 жовтня 2018Політика
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Звертаючись до генерального прокурора Луценка, Вілкул сказав, що нікуди не втече, оскільки в Україні народився, жив і буде жити.
Вілкул заявив, що не втече з України \ фото: УНІАН
Співголова фракції "Опозиційний блок" Олександр Вілкул запевняє, що не тікатиме з України.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час розгляду у Верховній Раді подання прокуратури про надання згоди на притягнення його до кримінальної відповідальності.
Звертаючись до генерального прокурора Юрія Луценка, Вілкул сказав: "Я нікуди не втечу. Я в Україні народився, жив і буду жити".
"Здоров'я у мене міцне, і я продовжу боротися, і не буду домовлятися", - додав депутат.
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