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Вілкул запевняє, що не тікатиме з України

15:10, 16 жовтня 2018
Політика
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Вілкул заявив, що не втече з України \ фото: УНІАН

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час розгляду у Верховній Раді подання прокуратури про надання згоди на притягнення його до кримінальної відповідальності.

Звертаючись до генерального прокурора Юрія Луценка, Вілкул сказав: "Я нікуди не втечу. Я в Україні народився, жив і буду жити".

"Здоров'я у мене міцне, і я продовжу боротися, і не буду домовлятися", - додав депутат.

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Теги: #Олександр Вілкул