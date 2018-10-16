Звертаючись до генерального прокурора Луценка, Вілкул сказав, що нікуди не втече, оскільки в Україні народився, жив і буде жити.

Співголова фракції "Опозиційний блок" Олександр Вілкул запевняє, що не тікатиме з України.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час розгляду у Верховній Раді подання прокуратури про надання згоди на притягнення його до кримінальної відповідальності.

Звертаючись до генерального прокурора Юрія Луценка, Вілкул сказав: "Я нікуди не втечу. Я в Україні народився, жив і буду жити".

"Здоров'я у мене міцне, і я продовжу боротися, і не буду домовлятися", - додав депутат.