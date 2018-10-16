Парубій про провал голосування щодо Вілкула: відбулося лукавство перед виборцями

За рішення про надання згоди про притягнення до кримінальної відповідальності Вілкула проголосувало 137 (за необхідного мінімуму 226) народних депутатів України.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій назвав лукавством перед виборцями непідтримку народними депутатами подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності співголови фракції «Опозиційний блок» Олександра Вілкула.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав на засіданні парламенту після нерезультативного голосування з цього питання.

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«І кожна фракція, і депутат повинні нести відповідальність за ті рішення, які ми ухвалюємо в парламенті. Я вважаю, що відбулося лукавство перед нашими виборцями і перед нашою громадою», - заявив Парубій.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 жовтня, ВР не підтримала подання Генеральної прокуратури про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Вілкула. За це рішення проголосувало 137 (за необхідного мінімуму 226) народних депутатів України. Зокрема, у фракції «БПП» проголосували лише 46 із 135 народних депутатів, «Народний фронт» - 36 із 80, «Самопоміч» - 18 із 25, Радикальної партії - 9 із 20, ВО «Батьківщина» - 5 із 20. У повному складі не голосували «Опозиційний блок», групи «Воля народу» та «Відродження»

Як відомо, всі політичні сили на парламентських виборах обіцяли скасувати депутатську недоторканність, але до цього часу відповідні зміни до Конституції остаточно не внесені.