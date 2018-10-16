Екс-голова МЗС напророкував РПЦ сумне майбутнє через розірвання відносин з Константинополем

РПЦ може деградувати до рівня тієї первісної московської метрополії, припускає екс-глава МЗС України Володимир Огризко.

Своїми заявами про розрив з Константинополем та протиставленням проти всіх Москва заганяє себе в глухий кут, адже відтак відбувається самоусунення російського православ'я від світового.

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Про це в ефірі Еспресо.TV заявив екс-глава МЗС України Володимир Огризко.

За його словами, для російської православної церкви зараз настав «час Че», коли вона намагається себе захистити, але захищаючись, робить дедалі більші глупства, які матимуть для неї катастрофічні наслідки.

"Коли українське православ'я відділиться і стане на ноги, Росією втрачається історична тяглість, на яку вона претендувала... А російська православна церква іде на маргінес, вона буде скукожуватись до рівня тієї первісної московської метрополії", - зазначив Огризко.

Хоча, насправді, питання про канонічність, на його думку, є дуже важливим для самої російської православної церкви.

"Ми ж прекрасно знаємо, яким чином вона отримала це так зване право називатися патріархатом. Бо це була типова корупційна оборудка і підкуп тодішнього Вселенського патріарха Діонісія, якого, до речі, відразу відправили в монастир. Хоча, на жаль, тоді його рішення не скасували, тож це відбулося зараз. Те, що вкрадено, воно повертається", - наголосив колишній очільник зовнішньополітичного відомства України.