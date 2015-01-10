У РНБО уточнюють, що за добу в зоні АТО загинули двоє українських військових, 20 отримали поранення

13:33, 10 січня 2015
Військо
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Зокрема, 2 військових загинули й ще 14 отримали поранення, оскільки потрапили в засідку на околиці Станиці Луганської.

Фото УНИАН

За добу в зоні проведення антитерористичної операції на сході України загинули двоє українських військових, ще 20 отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

За його словами, вчора на околиці Станиці Луганської в ході виконання бойового завдання українські військові потрапили в засідку. Українським військовим вдалося відбити атаку, але двоє військовослужбовців загинули й 14 отримали поранення.

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”Вчора близько 12.30 під час виконання бойового завдання в зоні антитерористичної операції на околиці селища міського типу Станиця Луганська батальйон Національної гвардії потрапив у засідку терористів. Двоє наших військовослужбовців загинули й 20 отримали поранення не лише в цьому бою, а загалом по всій зоні антитерористичної операції”, - сказав Лисенко й уточнив, що поранення в бою в Станиці Луганській отримали 14 бійців.

Лисенко зазначив, що за останню добу кількість обстрілів із боку бандформувань скоротилася, але бойовики продовжують застосовувати важке озброєння.

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