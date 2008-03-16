Вітренко закликає Януковича і Симоненка розігнати парламент

У Сімферополі (Крим), на площі Радянській, проходить мітинг «НАТО – ні! Союзу – так!».

Як передає кореспондент УНІАН, в акції проти вступу України до Північноатлантичного альянсу і за союз з Росією і Білоруссю беруть участь до 400 осіб – активістів Прогресивної соціалістичної партії України та інших суспільно-політичних сил. Крім кримських активістів ПСПУ, в акції протесту беруть участь делегації з Донецька, Одеси, Миколаєва, Херсона, Харкова і т.д.

Учасники мітингу тримають у руках прапори ПСПУ, транспаранти з антинатовськими гаслами.

На площі встановлено звукову апаратуру, лунають пісні із словами «Мы русские! Русский не сдается!», «Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР».

Виступаючи на мітингу, лідер прогресивних соціалістів України Наталія ВІТРЕНКО, заявила, що «бендеровсько-пронатовська коаліція» у Верховній Раді України прислуговує Вашингтону і Брюсселю і робить усе для втягування країни в НАТО. На думку лідера ПСПУ, вступ України до Світової організації торгівлі – це буде ще один крок на шляху до НАТО. Н.ВІТРЕНКО закликала до проведення нових виборів до українського парламенту. «На сьогодні Україна ще не є членом СОТ, до 4 липня термін ратифікації цього договору в парламенті. От чому я звернулася до ЯНУКОВИЧА, до СИМОНЕНКА і сказала: ви програли вибори, більшість у парламенті захопила бендеровсько-пронатовська коаліція, вони робитимуть усе, що від них вимагає Вашингтон і Брюссель, у цих умовах неможливо перемогти, здайте мандати. Цей парламент потрібно розігнати, і потрібні нові вибори», - сказала Н.ВІТРЕНКО. При цьому вона наголосила, що на вибори потрібно йти єдиним «антипомаранчевим блоком». «Але на вибори потрібно йти всім разом, зробити один антипомаранчевий блок. Не лічити, кого більше, кого менше, а знати, що у нас спільний ворог – НАТО, США. У нас повинна бути спільна мета – захист слов`янської єдності», - заявила лідер ПСПУ.

Н.ВІТРЕНКО також піддала критиці прийняту нещодавно ВР України постанову «Про рішення щодо вступу України до організації Північноатлантичного договору (НАТО)». Лідер ПСПУ назвала її обманом і провокацією.

Крім цього, Н.ВІТРЕНКО заявила, що пронатовські сили хочуть розіграти в Криму "косовський сценарій" за участю кримських татар. Лідер ПСПУ заявила, що її сила не дозволить цього зробити.