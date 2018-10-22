ГПУ арештувала понад 100 об'єктів нерухомості у центрі Києва у справі суддів Вищого госпсуду

Генеральна прокуратура арештувала 110 об'єктів нерухомості у центрі Києва, привласнених суддями господарських судів України упродовж 2010-2014 років.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України на сторінці у Facebook.

Так, слідчими управління виявлено 110 об'єктів нерухомості (квартири, нежитлові приміщення і паркомісця), розташованих у житловому комплексі "Новопечерські Липки" в центральному районі міста Києва, які дають підстави вважати їх предметами легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом суддями.

Рішенням слідчого судді Подільського районного суду Києва від 9 жовтня на об'єкти накладено арешт з метою забезпечення можливої конфіскації, цивільних позовів та відшкодування заподіяних збитків.

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У Департаменті спеціальних розслідувань ГПУ наголошують, що досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами вчинення низки злочинів як керівництвом, так і окремими суддями господарських судів України, продовжуються.

Зокрема, 2 жовтня повідомлено про підозру колишньому голові Вищого господарського суду у створенні злочинної організації та участі в ній із залученням окремих керівників та суддів господарських судів, працівників апарату цих судів, адвокатів, арбітражних керуючих та інших осіб.

Підозрюваному інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 368-2, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1 КК України, його оголошено в розшук.

Нині він переховується від органу досудового розслідування в одній із країн Євросоюзу.

"Однак через своєрідне трактування законодавства судами двічі скасовано обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і, як наслідок, відмовлено у обранні такого запобіжного заходу, що суттєво перешкоджає екстрадиції вказаної особи", - стверджують у ГПУ.

До того ж 15 жовтня затримано одного з підозрюваних у безпосередній участі в діяльності вказаної злочинної організації. Зазначена особа на цей час є адвокатом і підозрюється в організації та забезпеченні легалізації вищезазначених доходів та подальшому управлінні таким майном. Затриманій особі повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255 КК України, і 18 жовтня рішенням слідчого судді обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 4,5 мільйона гривень.