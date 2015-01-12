Сорос із депутатами говорив про боротьбу з корупцією в Україні

Про це повідомила представник фракції "Самопоміч" Ганна Гопко, передає радіо "Свобода". Крім того, за її словами, на зустрічі йшлося про співпрацю адміністрації президента, Кабміну й парламенту, про роботу Національної ради з реформ і залучення громадськості.

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Також, як заявила Ганна Гопко, йшлося про важливість проведення судової реформи, відновлення економіки (інноваційного типу) і створення фонду страхування прямих іноземних інвестицій в Україну, який би вирішив питання надходжень інвестицій навіть у воєнний час і створення нових робочих місць. Крім того, за її словами, сторони обговорили співпрацю з міжнародними інституціями.

Про приїзд Джорджа Сороса в Україну сьогодні ЗМІ повідомляли з посиланням на джерела. Офіційно цю інформацію не підтверджували.