Прем'єр Естонії сьогодні прибуде до України

Про це йдеться в повідомленні прес-служби уряду Естонії.

"У вівторок після обіду прем'єр-міністр Тааві Рийвас вирушить в Україну, де зустрінеться зі своїм українським колегою Арсенієм Яценюком і головою парламенту Володимиром Гройсманом", - йдеться в повідомленні.

Цього ж дня відбудеться круглий стіл на тему "електронної держави" (e-country) і управління державою, де своїм досвідом поділяться експерти з Естонії.

Читайте такожЕстонія в односторонньому порядку визначила сухопутний кордон з Росією«Єдність і потужна підтримка західних держав у теперішній нестабільний час дуже важливі. Найбільше надійної підтримки потребує Україна, яка, водночас борючись за свою незалежність і територіальну цілісність, повинна вибудовувати свою державу. Естонія може тут допомогти, ділячись своїм досвідом проведення реформ», - сказав Рийвас.

Увечері, 13 січня, пройде організована Посольством Естонії робоча зустріч з міністром економіки України Айварасом Абромавічусом, де розмова піде про економічні відносини і реформи, які планується провести в Україні.

"У середу прем'єр-міністр Рийвас зустрінеться з президентом України Петром Порошенком", - йдеться в повідомленні.