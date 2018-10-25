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У Європарламенті переконані, що Росія хоче перетворити Азовське море на "внутрішнє озеро"

15:23, 25 жовтня 2018
Політика
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Ілюстрація / REUTERS

Законодавчу резолюцію «Ситуація в Азовському морі» сьогодні було схвалено на засіданні Європарламенту у Страсбурзі (Франція).

Зокрема, євродепутати з жалем констатують, що Російська Федерація на українській території незаконно видобуває нафтові та газові ресурси.

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"Європейський парламент особливо відзначає можливу небезпеку захоплення Росією існуючих українських нафтових та газових родовищ в Азовському морі, як тільки вона досягне своєї мети з перетворення його на внутрішнє озеро в межах Російської Федерації", - наголошуються у резолюції.

Як повідомляв УНІАН, Європарламент закликає ЄС посилити санкції проти РФ в разі загострення ситуації в Азовському морі.

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Теги: #Європарламент