У Європарламенті переконані, що Росія хоче перетворити Азовське море на "внутрішнє озеро"

Євродепутати наголошують на можливій небезпеці захоплення Росією українських нафтогазових родовищ в Азовському морі.

В Європейському парламенті припускають, що Російська Федерація хоче перетворити Азовське море на "внутрішнє озеро".

Законодавчу резолюцію «Ситуація в Азовському морі» сьогодні було схвалено на засіданні Європарламенту у Страсбурзі (Франція).

Зокрема, євродепутати з жалем констатують, що Російська Федерація на українській території незаконно видобуває нафтові та газові ресурси.

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"Європейський парламент особливо відзначає можливу небезпеку захоплення Росією існуючих українських нафтових та газових родовищ в Азовському морі, як тільки вона досягне своєї мети з перетворення його на внутрішнє озеро в межах Російської Федерації", - наголошуються у резолюції.

Як повідомляв УНІАН, Європарламент закликає ЄС посилити санкції проти РФ в разі загострення ситуації в Азовському морі.