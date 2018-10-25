Порошенко зустрівся з попередниками

Порошенко обговорив з трьома екс-президентами подальший розвиток України та припинення агресії з боку РФ.

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з екс-президентами України Леонідом Кравчуком, Леонідом Кучмою та Віктором Ющенком.

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Як повідомляє прес-служба глави держави, під час зустрічі відбувся обмін думками щодо подальшого розвитку України, припинення російської агресії на Донбасі та здобуття миру.

Глава держави відзначив важливу роль Леоніда Кравчука, Леоніда Кучми та Віктора Ющенка як президентів України в різні часи у становленні країни.

Порошенко також передав екс-президентам відзнаки президента України – ювілейну медаль «25 років незалежності України», якою вони були нагороджені у 2016 році до 25-ї річниці Незалежності України.