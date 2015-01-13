У командному центрі ЗСУ назвали найскладніші ділянки в зоні АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив начальник Головного командного центру Збройних сил генерал-майор Богдан Бондар на засіданні ВР.

Він зазначив, що в даний час керівництво Генштабу ЗСУ проводить нараду разом зі штабом АТО, "де відпрацьовуються можливі загрози і варіанти дій по цим загрозам".

Бондар підкреслив, що складною є ситуація в районі Станиці Луганської, Донецької аеропорту і посилилися обстріли в районі Маріуполя.

За його словами, аеропорт "Донецьк" є одною з найскладніших ділянок". Бондар запевнив, що керівництво армії "посилило вказану ділянку - там проведена чергова ротація військовослужбовців".

"В результаті останніх обстрілів за останні добу є 6 поранених, які евакуйовані", - підкреслив він.

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Бондар запевнив, що військовослужбовці забезпечені боєприпасами, продуктами харчування і водою.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 січня, керівник прес-служби антитерористичної операції Андрій Лисенко заявив, що в зоні АТО в останні дні проходять важкі бойові дії, про що свідчать 84 обстріли бойовиків по українським підрозділам.

Також бойовики, крім обстрілів, намагаються атакувати українських військових.

«Вчора були дві атаки на Донецький аеропорт, все успішно відбили, ворог несе значні втрати», - зазначив Лисенко.

В результаті обстрілу частково зруйнована диспетчерська вежа аеропорту.

Крім того, за період з 6 до 14 годин сьогоднішнього дня незаконні збройні формування вже 42 рази обстріляли позиції наших військових.