Кива: представники УТОС і УТОГ стали радниками глави соцпартії

Він також додав, що подібні рішення будуть ухвалені і в обласних організаціях.

Представник товариства слабочуючих Херсонської області Таран Ольга і голова профспілки Херсонського УТОС Обертайло Владислав призначені радниками голови Соціалістичної партії України.

Про це повідомив лідер СПУ Ілля Кива, повідомляє прес-служба СПУ на офіційному сайті.

«В Україні більше 40 тис. людей з вадами слуху та зору. Їх права не представлені ні в політиці, ні в житті. Тому ми ухвалили рішення ввести в раду партії таких людей», - сказав він на прес-конференції, присвяченій захисту соціальних прав людей із слабким зором і слухом.

Він також додав, що подібні рішення будуть ухвалені і в обласних організаціях.

Це, на його думку, дозволить повною мірою ознайомитися з проблемними питаннями і надати необхідну допомогу і підтримку нужденним.

«Ваша присутність в партії допоможе нам, які бачать, прозріти і зрозуміти світ, в якому ви живете. Ми повинні вибудовувати систему взаємовідносин і ви станете нашими провідниками», - звернувся він до новопризначених радників.

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Як повідомив І.Кива, раніше до нього звернулися з проханням про допомогу представники Херсонських УТОС і УТОГ, і зокрема від імені людей з вадами слуху працівників швейної фабрики Херсонської області.

«Вони працюють по 6-7 днів на тиждень по 10-12 годин, але отримують при цьому мінімальні зарплати – близько 800 грн. Їх права не представлені ні в політиці, ні в житті. Більш того вони не можуть виконати свій громадянський обов'язок і взяти участь у виборах. Їх життя нагадує гетто», – сказав глава СПУ.

Як повідомив представник УТОГ, керівництво організації користується службовим становищем і займається корупційними схемами в результаті чого порушуються права інвалідів, а підприємство руйнується.

У зв'язку з цим головою СПУ було ухвалено рішення звернутися до Нацполіції з офіційною заявою провести ретельну перевірку для виявлення і запобігання можливих порушень закону.