У Москві поліція затримала людей, що слухали гімн України у своїй машині

Як повідомляє ОВД-Инфо, за словами одного із затриманих Олега Мокрякова, поліцейський автобус перегородив дорогу їхньому автомобілю. Невідомі в камуфляжі зажадали від активістів вийти з авто і сісти в поліцейський автобус.

Затриманих Олега Мокрякова, Катерину Мальдон, Івана Дудко і журналіста "Грані.Ру" Олександра Агєєва доставили в ОВД "Друкарі", передає Росбалт.

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Втім, є і дані про те, що затримані самі співали гімн України.

Відзначимо, що в СІЗО №6, зокрема, знаходиться Надія Савченко.