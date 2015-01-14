У Москві поліція затримала людей, що слухали гімн України у своїй машині
10:25, 14 січня 2015Політика
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Московська поліція затримала чотирьох осіб, які слухали український гімн в автомобілі поруч з СІЗО №6.
Поліція змусила пасажирыв авто залізти в автобус / mosday.ru
Як повідомляє ОВД-Инфо, за словами одного із затриманих Олега Мокрякова, поліцейський автобус перегородив дорогу їхньому автомобілю. Невідомі в камуфляжі зажадали від активістів вийти з авто і сісти в поліцейський автобус.
Затриманих Олега Мокрякова, Катерину Мальдон, Івана Дудко і журналіста "Грані.Ру" Олександра Агєєва доставили в ОВД "Друкарі", передає Росбалт.
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Втім, є і дані про те, що затримані самі співали гімн України.
Відзначимо, що в СІЗО №6, зокрема, знаходиться Надія Савченко.
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