У Раді розглянуть питання про арешт судді, який засудив Тимошенко до ув'язнення

Текст проекту постанови на сайті парламенту у даний час не оприлюднено.

Крім того, Князевич зареєстрував проект постанови про надання згоди на затримання та арешт (взяття під варту) судді Малиновського районного суду міста Одеси Миколи Болотіна (№1754), а також проект постанови про надання згоди на затримання та арешт (взяття під варту) судді Центрального районного суду міста Миколаєва Андрія Рудяка (№1755).

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Як відомо, Кірєєв в 2011 році засудив колишнього прем’єр-міністра Юлію Тимошенко до 7 років ув’язнення.

На початку квітня 2014 року ГПУ відкрила кримінальне провадження проти судді Кірєєва за винесення неправосудного вироку. Влітку 2014 року Кірєєва оголосили в розшук.