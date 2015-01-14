У Раді розглянуть питання про арешт судді, який засудив Тимошенко до ув'язнення
Голова Комітету ВР з питань правової політики та правосуддя, депутат від БПП Руслан Князевич зареєстрував проект постанови про надання згоди на затримання та арешт (взяття під варту) судді Печерського районного суду Києва Родіона Кірєєва (№1753).
Текст проекту постанови на сайті парламенту у даний час не оприлюднено.
Крім того, Князевич зареєстрував проект постанови про надання згоди на затримання та арешт (взяття під варту) судді Малиновського районного суду міста Одеси Миколи Болотіна (№1754), а також проект постанови про надання згоди на затримання та арешт (взяття під варту) судді Центрального районного суду міста Миколаєва Андрія Рудяка (№1755).
Читайте такожВСУ передав у Раду документи на зняття недоторканності з Кірєєва 2 місяці тому
Як відомо, Кірєєв в 2011 році засудив колишнього прем’єр-міністра Юлію Тимошенко до 7 років ув’язнення.
На початку квітня 2014 року ГПУ відкрила кримінальне провадження проти судді Кірєєва за винесення неправосудного вироку. Влітку 2014 року Кірєєва оголосили в розшук.