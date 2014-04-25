Кірєєв виніс неправосудний вирок у газовій справі екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко - Генпрокуратура

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

У ході досудового розслідування, зокрема з’ясовано, що суддя Кірєєв, розглядаючи кримінальну справу за обвинуваченням Тимошенко за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України, в порушення вимог ст.ст. 29, 64 Конституції України, а також ст.ст. 5, 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ст.ст. 148, 150, 165-1 КПК України в редакції 1960 року, виніс завідомо неправосудну постанову про зміну Тимошенко запобіжного заходу із підписки про невиїзд на взяття під варту.

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Також у ході розгляду цієї ж кримінальної справи суддя умисно, систематично та грубо порушував передбачене чинним законодавством України право Тимошенко на захист.

Як наслідок, не надавши належної оцінки беззаперечним доказам, які свідчили про відсутність в діях Тимошенко складу інкримінованого їй злочину, попри те, що вони містилися у матеріалах кримінальної справи та надавалися стороною захисту у ході судового розгляду справи, суддя Кірєєв 11 жовтня 2011 року постановив вирок, яким визнав Тимошенко винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України, та призначив покарання у виді позбавлення волі на строк 7 років з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків на строк 3 роки.

Разом з тим, обґрунтування суддею Кірєєвим у вироку наявності в діях Тимошенко складу злочину, передбаченого ст. 365 КК України, побудоване, здебільшого, на його власних припущеннях, умовиводах та особистих судженнях.

Верховний Суд України надав відповідну оцінку таким діям судді Кірєєва та своєю ухвалою від 14 квітня 2014 ироку скасував зазначений вирок, закривши кримінальну справу щодо Тимошенко у зв’язку із відсутністю події злочину.