Бойовики за добу понад 80 разів обстріляли українських військових - штаб АТО

Як повідомляє прес-центр АТО у Facebook, ситуація у зоні проведення антитерористичної операції ускладнюється.

"Як і раніше, бойовики продовжують ескалацію конфлікту в Луганській та Донецькій областях. За період з 6 до 18 години сьогоднішнього дня незаконні збройні формування 85 разів обстріляли позиції наших військових", - наголошується в повідомленні.

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Зокрема зазначається, що "терористи ведуть вогонь в основному з важкого озброєння – артилерії, реактивних систем, танків, обстрілюючи як позиції наших сил, так і населені пункти з мирними мешканцями.

Впродовж дня бандформування обстріляли 31 населений пункт на Донбасі та позицій наших військових поблизу них".