Бойовики ведуть масований артобстріл Авдіївки: зруйновано житловий сектор і школу
12:03, 14 січня 2015Політика
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Бойовики ведуть масований артобстріл Авдіївки: зруйновано житловий сектор, школу й інші соціальні об'єкти.
REUTERS
Про це повідомив начальник Головного управління МВС України у Донецькій області В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.
«Йде масований артобстріл міста бойовиками. Руйнування житлового сектора по вулиці Свободи, попадання снаряда у спортивний зал школи №3 й інші соціальні об'єкти», - написав він.
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Також Аброськін зазначив, що відучора в школах Авдіївки призупинено навчальний процес.
«Подробиці – за результатами огляду місць, що піддалися артобстрілу», - додав він.
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