Бойовики ведуть масований артобстріл Авдіївки: зруйновано житловий сектор і школу

Про це повідомив начальник Головного управління МВС України у Донецькій області В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

«Йде масований артобстріл міста бойовиками. Руйнування житлового сектора по вулиці Свободи, попадання снаряда у спортивний зал школи №3 й інші соціальні об'єкти», - написав він.

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Також Аброськін зазначив, що відучора в школах Авдіївки призупинено навчальний процес.

«Подробиці – за результатами огляду місць, що піддалися артобстрілу», - додав він.