За добу бойовики 75 разів обстріляли українські позиції

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-офіцер штабу АТО Леонід Матюхін сьогодні на брифінгу в Києві.

«Ситуація у зоні проведення антитерористичної операції стабілізувалася і має тенденцію до зменшення кількості та інтенсивності обстрілів», - зазначив він.

За його словами, розпочинаючи з 18-ї години вчорашнього вечора і до сьогоднішнього ранку незаконні збройні формування 18 разів здійснили обстріли позицій сил АТО.

Загалом же за добу бойовики 75 разів обстріляли позиції українських військових, підкреслив Матюхін.

«Місцем найбільшого загострення залишається район Донецького аеропорту та населені пункти поблизу нього. О 23 годині бойовики піддали обстрілу метеовежу летовища, після чого кілька разів обстріляли позиці українських військових навколо аеропорту», - відзначив він.

Читайте такожБойовики зазнали втрат у бою біля донецького аеропорту, взяті в полон два "кадировці" - ІСКрім цього, із мінометів та артилерійських систем терористи здійснили обстріл українських опорних пунктів поблизу населених пунктів Старомихайлівка, Таранчук, Архангельскоє, Тоненьке, Малоорлівка, Ленінськета та Щастя (Луганська область).

Із «Градів» бойовики обстріляли населені пункти Тоненьке, Мар’їнку, Піски та тричі Оленівку.