ГПУ оскаржить виправдувальний вирок скандальному члену Вищої ради правосуддя Гречківському

30 жовтня Шевченківський райсуд Києва виправдав Гречківського у справі про вимагання коштів.

Генеральна прокуратура України оскаржить виправдувальний вирок, винесений Шевченківським районним судом міста Києва члену Вищої ради правосуддя Павлу Гречківському.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

За її словами, виправдувальний вирок Гречківському буде оскаржено в апеляційній інстанції.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2016 року генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що члена ВРЮ Гречківського викрито у вимаганні 500 тис. дол. за незаконний вплив на судове рішення. Також було затримано посередника - арбітражного керуючого, який у змові з членом ВРЮ отримав 150 тис. доларів. Своєю чергою Гречківський тоді заявив, що справа проти нього сфабрикована, і жодних доказів проти нього в ГПУ немає.

22 вересня 2016 року суд обрав Гречківському запобіжний захід у вигляді застави в сумі понад 3,8 млн грн.

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Своєю чергою Вища рада юстиції, яка згодом була реорганізована у Вищу раду правосуддя, відмовила Генпрокуратурі у задоволенні клопотання про ініціювання звільнення Гречківського з посади члена ВРЮ.

30 жовтня 2018 року Шевченківський районний суд міста Києва виправдав Гречківського і другого обвинуваченого у справі Олега Шкляра. Прес-секретар Гречківського Дарія Глущенко заявила, що «судом встановлено відсутність складу злочину і визнано недопустимими докази обвинувачення, а також суд визнав порушення у підслідності при розслідування цієї справи, яка мала перейти до Національної поліції за вимогами Кримінального кодексу, але її залишила за собою Генеральна прокуратура без жодних мотивів».

За її словами, суд встановив «численні процесуальні порушення з боку прокуратури при відкритті цього кримінального провадження і подальшому розслідуванні і зборі доказів у цій справі».