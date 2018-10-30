Суд виправдав члена Вищої ради правосуддя Гречківського, якого ГПУ звинувачувала у вимаганні півмільйона доларів

За словами речниці Гречківського, судом встановлено відсутність складу злочину і визнано недопустимими докази обвинувачення.

Сьогодні Шевченківський районний суд міста Києва проголосив рішення у справі члена Вищої ради правосуддя Павла Гречківського, яким виправдав його і другого підозрюваного у справі Олега Шкляра.

Про це повідомила в коментарі УНІАН прес-секретар Гречківського Дарія Глущенко.

Вона стверджує, що «судом встановлено відсутність складу злочину і визнано недопустимими докази обвинувачення, а також суд визнав порушення у підслідності при розслідування цієї справи, яка мала перейти до Національної поліції за вимогами Кримінального кодексу, але її залишила за собою Генеральна прокуратура без жодних мотивів».

Глущенко заявляє, що суд встановив «численні процесуальні порушення з боку прокуратури при відкритті цього кримінального провадження і подальшому розслідуванні і зборі доказів у цій справі».

Прес-секретар зазначила, що матеріали негласних слідчих дій теж суд визнав недопустимими. За її словами, «50 сторінок містить виправдальний вирок - дуже обгрунтований, на думку адвокатів».

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2016 року генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що ГПУ спільно з СБУ викрили члена ВРЮ Гречківського у вимаганні 500 тис. дол. за незаконний вплив на судове рішення. Також було затримано посередника - арбітражного керуючого, який у змові з членом ВРЮ отримав 150 тис. доларів.

Своєю чергою Гречківський заявив, що справа проти нього сфабрикована, і жодних доказів проти нього в ГПУ немає.

22 вересня 2016 року суд обрав Гречківському запобіжний захід у вигляді застави в сумі понад 3,8 млн грн.

Своєю чергою Вища рада юстиції, яка згодом була реорганізована у Вищу раду правосуддя, відмовила Генпрокуратурі у задоволенні клопотання про ініціювання звільнення Гречківського з посади члена ВРЮ.