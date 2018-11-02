У виборах на Донбасі мають брати участь внутрішні переселенці - Меркель

Після припинення вогню на Донбасі має бути організовано вільні і справедливі вибори, заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель.

У виборах на Донбасі повинні взяти участь внутрішні переселенці, які виїхали з тимчасово окупованих територій, вважає канцлер Німеччини Ангела Меркель.

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Про це вона заявила 1 листопада в Києві на зустрічі зі студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка, передає "Прямий".

Вона зазначила, що, згідно з Мінським домовленостями, на Донбасі насамперед потрібно досягти припинення вогню.

"Потім потрібно підготувати вільні, розумні, справедливі вибори за допомогою спостерігачів ОБСЄ. Усі партії повинні брати участь, а також у внутрішніх переселенців має бути можливість брати участь у цих виборах", – сказала канцлер.

Вона зазначила, що спеціальна моніторингова місія ОБСЄ має дістати доступ до всього регіону, але зараз із цим є "великі проблеми".

"На 11 листопада там (на тимчасово окупованих територіях Донбасу) якісь "вибори" запланували, але їх не можна визнавати. Згідно з Мінським домовленостями, ми розробили план. Він складний, але наразі я кращого не бачу. Його мета – щоб Україна отримала доступ до всієї території аж до кордону з Росією", – заявила політик.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня 2018 року перед засіданням Ради Безпеки вісім країн – членів Європейського союзу в ООН закликали Росію зупинити підготовку до незаконних виборів на окупованій частині Донбасу. Цього самого дня заступник генерального секретаря ООН із політичних питань Розмарі Дікарло підкреслила, що "вибори" в ОРДЛО порушують Мінські домовленості.