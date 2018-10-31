Незаконні вибори в ОРДЛО можуть стати підґрунтям до нової російської агресії - Єльченко

Український дипломат заявив, що Росія, готуючи незаконні вибори на Донбасі, обирає шлях подальшого загострення ситуації.

Незаконні вибори на Донбасі, які Росія має намір провести 11 листопада, можуть слугувати підґрунтям до нового циклу російської агресії на українській території.

Про це повідомив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко на засіданні Ради безпеки ООН.

"Ніхто з нас не має кришталеву кулю, щоб поглянути у майбутнє... але є ознаки того, що так звані "вибори" можуть слугувати як стартовий майданчик в напрямку нового циклу російської збройної агресії", - наголосив Єльченко.

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Він заявив, що в реальності незаконні вибори, заплановані на 11 листопада, призведуть до того, що ватажки озброєних бандформувань опиняться у кріслах незаконних органів. "Це ніщо інше як провокація, наруга над Мінськими угодами та суверенітетом України", - заявив посол.

"Дуже прикро, що Кремль обрав шлях подальшого загострення ситуації замість повного виконання Мінських угод", - відзначив дипломат.

Як зауважив Єльченко, такі дії Росії лише підірвуть Мінські угоди та завдадуть серйозної шкоди міжнародним зусиллям з урегулювання ситуації на Донбасі, яка виникла в результаті російської військової агресії та окупації частин української території.

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Як повідомляв УНІАН, вісім країн-членів Європейського Союзу в Організації Об'єднаних Націй закликали владу Російської Федерації зупинити підготовку до незаконних виборів на окупованій частині Донбасу. "Якщо вони відбудуться, ці незаконні вибори суперечитимуть зобов'язанням, зробленим відповідно до Мінських угод та порушать українське законодавство", - наголошується у заяві.

Заступник постійного представника США при ООН посол Джонатан Коен на засіданні Ради безпеки ООН заявив, що Російська Федерація, яка контролює окремі райони Донецької і Луганської областей, хоче зміцнити позиції псевдоутворень "ДНР" і "ЛНР" шляхом проведення незаконних виборів 11 листопада.