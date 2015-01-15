Місія ОБСЄ не ризикнула їхати в Донецький аеропорт

Про це у коментарі УНІАН повідомила старший асистент відділу преси Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ірина Гудима.

«Після двох невдалих спроб дістатися аеропорту Донецька ми повернулися на свої позиції», - зазначила вона.

«Ми зробили власну оцінку ситуації безпеки, було чутно постріли, а ми є цивільна місія, тому ми прийняли рішення повернутись на свої позиції в Донецьку», - сказала Гудима.

Читайте такожЗахарченко поставив завдання взяти аеропорт сьогодні, місії ОБСЄ відведено роль "живого щита"За її словами, члени місії ОБСЄ перебувають у готелі Radisson Park Inn., і згодом сьогодні заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг надасть більш детальну інформацію на прес-конференції.

У свою чергу, речник АТО Андрій Лисенко сказав у коментарі УНІАН, що у штабі антитерористичної операції немає інформації щодо місії ОБСЄ