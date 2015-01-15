Захарченко вважає, що Мінські угоди - це про "наступ на захід"

Про таку розмову із Захарченком розповів "Українській правді" командир групи українських офіцерів у Спільному координаційному центрі з контролю за припиненням вогню Петро Канонік.

"Сьогодні була чергова спроба штурму аеропорту. Вона провалилася, хоча схоже, що щось вони могли відбити, але зараз бій триває. Нас туди не допустили, виходить, наши хлопці борються", - розповів він.

Читайте такожЗахарченко поставив завдання взяти аеропорт сьогодні, місії ОБСЄ відведено роль "живого щита""Дійшло до того, що Захарченко грудьми кидався на нашого полковника, тому що не вийшло ж так, як він хотів (раніше Захарченко оголосив, що аеропорт буде взятий за 30 хвилин – ред.). Тепер він викручується", - розповів Канонік.

"Учора в нас була спроба з'їздити в аеропорт. Але вони інтенсивно обстрілювали. Сьогодні ми під'їхали дуже близько. Захарченко бігав з автоматом. Я йому пропонував сісти за стіл переговорів. Він відмовився. Я запитав: "Так що на Мінські угоди ви вже наплювали?" Він каже: "Чому? Ми їх будемо виконувати, але ми йдемо на захід відвойовувати свої території", - процитував розмову із Захарченком Канонік.