Розпочалося ранкове засідання ВР

Розпочалось ранкове засідання Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, у сесійній залі зареєструвалось лише три фракції – Партії регінів, СПУ та КПУ (всього 240 народних депутатів).

Депутати продовжують блокувати парламентську трибуну.

Голова ВР Олександр МОРОЗ зазначив, що сьогодні необхідно призначити керівників парламентських комітетів, але на сьогодні лише одна фракція – КПУ – подала свою пропозицію. Тому він вважає за доцільне зробити перерву у засіданні до 16.00.

Водночас О.МОРОЗ наголосив на необхідності дати можливість висловитись народним депутатам з приводу ситуації, що склалася в парламенті.

Тому він запропонував проголосувати за відведення часу для виступу всіх фракцій по 5 хвилин. Цю пропозицію підтримало 237 народних депутатів.

У залі почали лунати гучномовці.