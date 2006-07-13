Хто у Верховній Раді уміє добре битися

Ось коли гостро відчувається відсутність в парламенті Віталія Кличка! Сьогодні чергове засідання Ради, і, судячи з настрою нардепів, - знову бути бійці. БЮТівці вже пообіцяли, що не дадуть регіоналам працювати, регіонали завірили, що все-таки попрацюють. Напередодні чергової битви за священне право трудитися «Комсомолка» оцінила бійцівський потенціал депутатських фракцій. Правда, ось дивина - практично всі нижчеперераховані свої таланти і уміння у вирішальній сутичці вівторка ніяк не продемонстрували. Не інакше як бережуть їх однопартійці - для інших великих битв…

Партія регіонів

У регіоналів досвідчених «бійців» явно більше. Найяскравіші з них…

Ельбрус Тедєєв - олімпійський чемпіон по вольній боротьбі;

Микола Лісін - президент національної ліги професійного боксу України;

Андрій Клюєв - глава федерації боксу в Донецькій області;

Віктор Янукович-младший - захоплюється рукопашним боєм;

Рінат Ахметов - як сам про себе сказав на самому початку депутатства - «сім років займався боксом».

«Наша Україна»

Президентська сила в бою може розраховувати в першу чергу на

Петра Порошенка – він майстер спорту з дзюдо;

Миколу Катеринчука – його захоплення – бокс;

Підійде, мабуть, і Юрій Павленко - статус зобов`язує - адже він міністр спорту, значить, в боротьбі просто повинен знати толк.

БЮТ

Постояти за рідну політсилу і її лідера із знанням справи тут під силу

Дмитру Видріну - відомий політолог виявився знавцем східного єдиноборства;

Валерію Шаманову - він голова Луганської федерації дзюдо і взагалі десятьох бійців вартий, оскільки знайомий також з класичною боротьбою і боксом.

У СПУ і КПУ кваліфікованих кадрів для бійки - явний дефіцит. До того ж більшість їх обранців - досить поважного віку. Тому, коли треба, в бій йдуть молоді кадри на зразок Миколи Рудьковського і Василя Волги.