Бойовики почали обстріл українських військових з "Граду" в районі Первомайська - штаб АТО

Про це повідомив офіцер прес-групи сектору "М" в зоні АТО Дмитро Чалий, передає портал 0629.

Сьогодні в 7.45 обстрілу з РСЗВ "Град" калібру 122 мм зазнали позиції ВСУ, розташовані в районі населеного пункту Первомайськ на північному сході сектора.

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Втрат серед українських військових немає. Вночі та вранці польотів безпілотників над сектором "М" не спостерігалося. Ситуація контролюється.

Раніше вранці українські військові отримали наказ відкривати масований вогонь по позиціях бойовиків у зоні антитерористичної операції. Про це повідомив радник президента, помічник міністра оборони Юрій Бірюков.