"Народний фронт" засудив проведення Кремлем фейкових “виборів” в ОРДЛО

Кремль свідомо і цинічно зриває навіть примарні шанси реалізації Мінських домовленостей.

Політична партія "Народний фронт" засуджує чергову провокацію Кремля на окупованій частині української території, що цього разу чиниться у вигляді т. зв. "виборів" в ОРДЛО.

Як зазначається у заяві на сайті партії, правове значення цього фейку - нікчемне.

Сам задум, тим часом, свідчить про намір Путіна загострювати ситуацію і агресивно тиснути на міжнародне співтовариство.

"Кремль свідомо і цинічно зриває навіть примарні шанси реалізації Мінських домовленостей. Російський режим зухвало показує, що його головна ціль - шантаж України і Заходу", - йдеться в заяві.

Новий виток агресії Москви, як зазначається, також полягає в активізації всієї своєї зовнішньої агентури.

"Кремль готує реванш і робить особливий розрахунок на втручання в наші майбутні вибори і у виборчі процеси по всій Європі й, серед іншого, обрання нового Європейського парламенту", - наголосили в партії.

Партія "Народний фронт" закликає політичні сили в Україні, а також усіх міжнародних партнерів категорично засудити чергову провокацію Кремля на Донбасі.

"Треба припинити вірити в ілюзії будь-яких домовленостей з Путіним. Не можна умиротворювати переконаного злочинця. Лише масштабний і солідарний вплив на Кремль здатен зупинити агресора від ворожих випадів проти всього вільного світу", - підсумували в НФ.