Порошенко розпочав з Меркель і Макроном перемовини щодо фейкових "виборів" на Донбасі

Зустріч лідерів України, Німеччини та Франції відбувається у Парижі.

Президент України Петро Порошенко, федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон проводять тристоронні переговори в Парижі щодо фейкових «виборів» на окупованому Донбасі.

Про це повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко у Twitter.

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«Порошенко, Меркель і Макрон проводять тристоронні переговори в Парижі щодо фейкових «виборів», які Росія проводить на окупованій частині Донбасу», - заявив речник.

Як повідомляв УНІАН, в самопроголошених «ДНР і «ЛНР» сьогодні, 11 листопада, проходить «голосування» на так званих «виборах» «глав народних республік» і «депутатів народних рад».

Міжнародне співтовариство виступило із засудженням псевдовиборів.

У Європейському Союзі, США, Японії заявили, що проведення «виборів» в ОРЛДО є порушенням Мінських домовленостей.

У МЗС наголосили, що фейкові «вибори» на Донбасі не будуть визнані ані Україною, ані міжнародним співтовариством.