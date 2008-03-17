Ющенко: коаліція має призначити позачергові вибори мера Києва

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що депутати коаліції повинні виконати зобов`язання перед виборцями і прийняти закон щодо призначення позачергових виборів до Київської міської ради та Київського міського голови.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав сьогодні під час традиційної щотижневої зустріч із головою Верховної Ради Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ та прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО.

Серед головних питань, що обговорювалися під час сьогоднішньої зустрічі - порядок денний роботи Верховної Ради України на пленарний тиждень з 18 по 21 березня.

Президент наголосив, що початок роботи Верховної Ради після тривалого, позбавленого здорового глузду протистояння, вселяє оптимізм щодо її плідної законотворчої роботи та надію на виконання демократичними силами зобов`язань перед виборцями. «Втрачений час необхідно надолужити за рахунок інтенсивної, чітко організованої роботи парламенту, що необхідно зафіксувати у порядку денному наступного пленарного тижня», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Він наголосив, що парламенту вже завтра необхідно розглянути та прийняти в першому читанні законопроекти, передбачені угодою про створення Коаліції демократичних сил у парламенті VI скликання. Насамперед, йдеться про законопроекти про внесення змін до Конституції України (щодо скасування недоторканності народних депутатів України); про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України» (щодо скасування недоторканності народних депутатів України, а також скасування пільг та компенсацій для народних депутатів України); про Кабінет Міністрів України; про опозицію; про імперативний мандат; про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо призначення позачергових виборів до Київської міської ради та Київського міського голови) та проекти відповідних постанов Верховної Ради України.

«Коаліційна угода повинна виконуватися в усій своїй повноті, а не вибірково, на догоду поточним політичним інтересам. Тому парламент має ухвалити всі 12 законів, про які існує домовленість, які засвідчені підписами сторін», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Учасники зустрічі також обговорили питання внесення змін до державного бюджету України на 2008 рік. Насамперед, йшлося про покращання бюджетного фінансування ряду важливих для держави сфер, зокрема оборони, державного телерадіомовлення, покращання фінансового стану НАК «Нафтогаз», будівництво доступного житла та ін.

Окрім того, обговорювалися підсумки переговорів НАК «Нафтогаз України» та ВАТ «Газпром» щодо забезпечення газом українських споживачів у 2008 році.

Окремої уваги було надано ситуації на ринку нафти і нафтопродуктів та питанню щодо підготовки та проведення Щорічних зборів Ради керуючих Європейського банку реконструкції і розвитку.

Також керівництво держави обговорило питання щодо підготовки України до Бухарестського саміту НАТО.

У зустрічі взяли участь секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА, міністр Кабінету Міністрів України Петро КРУПКО, голови депутатських Фракцій блоків Юлії Тимошенко та «Наша Україна - Народна Самооборона» Іван КИРИЛЕНКО та В`ячеслав КИРИЛЕНКО, глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА, перший заступник глави Секретаріату Президента України - Представник Президента України у Кабінеті Міністрів Олександр ШЛАПАК, заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ.