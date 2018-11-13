УПЦ МП не хоче бути "Російською православною церквою в Україні" та обіцяє боротися за збереження назви

У постанові собору єпископів УПЦ МП зазначається, що, у разі прийняття Верховною Радою відповідних законопроектів, Московський патріархат захищатиме свої права.

Собор єпископів Української православної церкви Московського патріархату виступає проти будь-яких спроб змінити назву їхньої церкви та обіцяє захищати свої права усіма законними методами.

Про це йдеться у постанові собору єпископів УПЦ МП від 13 листопада 2018 року.

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«Собор єпископів виступає проти будь-яких спроб змінити назву Української Православної Церкви, про що вже заявляється першими особами держави, та інших проявів дискримінації віруючих Української Православної Церкви на законодавчому рівні», - йдеться у постанові.

Зазначається, що, у разі прийняття Верховною Радою відповідних законопроектів, УПЦ МП захищатиме свої права всіма законними засобами, передбаченими «Основами соціальної концепції Української Православної Церкви», законодавством України та Європейською конвенцією з прав людини.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня архієпископ Чернігівський і Ніжинський, речник Української православної церкви Київського патріархату Євстратій Зоря заявив, що Верховна Рада має ухвалити закон, за яким Українська православна церква Московського патріархату має змінити офіційну назву на Російська православна церква в Україні.