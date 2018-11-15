Прем'єр Угорщини заявляє, що з чинною українською владою неможливо домовитися

Орбан сподівається, що після президентських виборів у 2019 році з владою України буде легше домовлятися.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляє, що з чинною українською владою неможливо досягнути домовленості.

Про це Орбан сказав на зустрічі угорської діаспори, йдеться у повідомленні на сайті уряду Угорщини.

Він заявив, що Україна - це та країна, яка не має "переконливих граничних дат" для вступу в НАТО та Євросоюз.

За словами Орбана, з нинішнім українським керівництвом "неможливо досягнути домовленості". Глава угорського уряду зауважив, що незабаром в Україні відбудуться президентські вибори, і "якщо ситуація не погіршиться, це буде великим досягненням". "Потім з'ясується: або нинішній антиугорський курс продовжиться, або буде створено президентську адміністрацію, яка бажає взаємодіяти з Угорщиною", - зауважив Орбан.

Він наголосив, що Угорщина підтримує контакт з усіма особами, які потенційно можуть перемогти на виборах в Україні, і вже намагається вести переговори щодо політичних змін у відносинах країн, аби ці відносини знову стали дружніми. На думку Орбана, політична зміна позиції України є єдиним шляхом для неї в питанні наближення до НАТО та Євросоюзу.

"Ми очікуємо, що Україна приєднається до нас у дружніх і союзних відносинах, не зійде з цього шляху і не переслідуватиме угорців, які сьогодні є громадянами України", - сказав Орбан.

Читайте такожБудапешт переніс видачу паспортів жителям Закарпаття до сусіднього угорського міста – Москаль

Як повідомляв УНІАН, відносини України та Угорщини погіршилися після ухвалення Верховною Радою нового закону про освіту у 2017 році.

Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які мешкають в Україні, через положення закону про освіту, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вимагав від України внести зміни до закону про освіту та відкласти його реалізацію до 2023 року, інакше Будапешт блокуватиме важливі для України зустрічі на рівні Європейського Союзу та НАТО.

У вересні в інтернеті з'явилося відео, на якому українцям надають угорське громадянство з проханням не повідомляти про це владі. Люди на відео на тлі угорського прапора зачитували текст присяги громадянина Угорщини. Потім угорський дипломат закликав їх приховувати від державних структур України факт отримання угорського громадянства.

4 жовтня консула Угорщини у Береговому було оголошено персоною нон грата, у відповідь Угорщина заявила про вислання українського консула.

25 жовтня міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив, що Україна та Угорщина 28 листопада проведуть у Києві комплексні консульські консультації у зв'язку з видачею угорських паспортів жителям Закарпаття.

Голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль заявив, що Будапешт переніс видачу своїх паспортів жителям Закарпаття з Берегового до сусіднього угорського міста Кішварда на сході країні.

14 листопада в Україну прибув новий посол Угорщини Іштван Ійдярто, який підтвердив підтримку офіційним Будапештом незалежності і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.